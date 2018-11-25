AK Parti'den 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele etkinliği

AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanlığı ve AK Parti Antakya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle yürüyüş düzenledi.

81 ilde olduğu gibi Hatay'da da, AK Parti Antakya İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabriye Güçlü ve beraberindeki kadınlar ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle yürüyüş düzenledi. AK Parti Hatay İl Başkanlığı önüne kadar yürüyüş düzenleyen AK Parti'liler, burada kadına yönelik şiddetin her türlüsüne turuncu çizgi çektiler.

Basın açıklaması yapan Başkan Sabriye Güçlü, kadına şiddetin hala yaygın şekilde sürdüğünü söyledi. Güçlü, “Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ediyor ve aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hz. Peygamber'in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir: “İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.” Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir” dedi.

Kadınların bu etkinliğine AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ve AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de eşlik etti.