Akar ve Kurtulmuş Hatay'da bayram namazında depremzelerle buluştu

Dr. Numan Kurtulmuş, Hatay'da bayram namazında depremzedelerle buluştu.

Kahramanmaraş merkez üssü yaşanan depremeler sonrasında en büyük yıkım olan şehirlerin başında gelen Hatay'da bayram namazı hasar görmeyen Hacı Cuma Kahraman Camii'nde kılındı. Bayram namazına depremzedeleri yalnız bırakmayan Dr. Numan Kurtuluş'ta katıldı. Depremden etkilenmeyen nadir camilerden biri olan Hacı Cuma Kahraman Camii'ne gelen yüzlerce depremzede bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaştı.

“Temelleri atılan binaların tamamlanmasıyla normalleşme süreci devam edecek”

Namaz çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan Hulusi Akar, ardından yaptığı konuşmada, temeli atılan binaların yapılmasıyla normalleşme sürecinin devam edeceğine dikkat çekti.

Akar, konuşmasının devamında ise, “Şuana kadar çok büyük çalışmalar yapıldı. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Yaraları sarmak için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah temeli atılan binaların yapılmasıyla birlikte normalleşme devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri de bazı fitne ve fesatların dediklerinin aksine olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgileri dahilinde ilk yandan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Bütün deprem bölgesinde yaraların sarılması için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Elimizden ne geliyorsa, yaptık ve yapmaya çalışıyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Biriz beraberiz asla yalnız değilsiniz” ifadelerine yer verdi.

“Devlet yaraların sarılması için hummalı bir çalışma içerisinde”

Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, namaz çıkışı yaptığı konuşmada ise devletin yaraları sarmak için hummalı bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Yaşanan felaketin en büyük yıkıma uğrattığı yerlerden biriside, Hatay Antakya. Burada büyük bir yıkımla karşılaştık. Vefat eden kardeşlerimizin yarısından fazlası Hatay sınırlarındaki deprem dolayısıyla vefat etti. Depremde 50 bini aşkın ölen kardeşlerimizin ruhlarına Cenabı Allah inşallah onları hükmü şehit olarak kabul eder. Onların ruhlarını cennette ağırlar. Her birisine Allah rahmet eylesin. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız 1 yıl içinde kalıcı konutlarına kavuşturulabilecek. Hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz. Devlet olarak o günleri de görmek, yaraları bir şekilde sarmak temennisindeyiz. Allah millete zeval vermesin. Devletimizi bütün kurum ve kuruluşlarıyla her bakımdan milletimizle birlikte bu tür felaketlerin üstesinden gelmeyi muktedir kılsın. Bu vesile ile sizlere selam v saygılarımızı sunuyoruz. Bayramlarınızı tebrik ediyoruz. Allah bir daha böyle acı göstermesin.”

Konuşmaların ardından depremzede Akar ve Kurtulmuş ile bol bol fotoğraf çektirerek, bayramlaştı. Bir depremzede kadın ise Hulusi Akar'a gül verdi.