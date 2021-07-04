İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren 15 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren 15 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.



Olay, ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için sahile gelen Suriye uyruklu çocuk bir süre yüzdükten sonra rip akıntısına kapıldı. Gencin akıntıya kapıldığını gören sahildeki vatandaşlar onu kurtarıp denizden çıkartarak yola getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.