Akuaponik ve hidroponik seralarda üretilen fesleğenler şehri süsledi

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri bu defa farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Akuaponik ve hidroponik seralarda yetiştirilen fesleğenler, parklarda toprakla buluşturdu. Fesleğenler görüntüsüyle yeşil alanları süslerken güzel kokusu etrafı sardı. Belediyenin akuaponik ve hidroponik çalışması 19 proje ortağı arasında en başarılı SİEUGreen projesi seçildiği de hatırlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Balıklardan çıkan atıkların ve suyun kullanıldığı bu yetiştirme tekniğinde bitkiler bakteri, mantar gibi toprak zararlılarıyla mücadele etmek zorunda kalmıyor. Sistem ayrıca bitkilerin daha hızlı büyümesine ve formlarının daha güçlü olmasına imkan sağlıyor. Zamandan tasarrufun yanı sıra suyu makul oranlarda kullanan sistem ciddi oranda su tasarrufu sağlamakta" denildi.