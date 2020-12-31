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Alabora olan bottaki genci arama çalışmaları sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinden arkadaşıyla denize açıldıkları botun alabora olması sonucu suya düşerek kaybolan gencin ailesi, arama kurtarma çalışmasını umutla takip ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinden arkadaşıyla denize açıldıkları botun alabora olması sonucu suya düşerek kaybolan gencin ailesi, arama kurtarma çalışmasını umutla takip ediyor.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ali Nail Gündoğan'ın (23) arkadaşıyla Samandağ açıklarında şişme botla denize açıldı. Bot kısa süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Denize düşen Ali Nail Gündoğan (23) kaybolurken, arkadaşı kendi imkanlarıyla kurtuldu.


Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma ekibi arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor. Gündoğan'ın ailesi de umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

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