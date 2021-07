Albayrak: "Sakatat tüketiminin artması kalp-damar hastalığı riskini yükseltir"

Albayrak, Kurban Bayramı'nda et tüketim sıklığının arttığına dikkat çekerek, bu dönemde özellikle kronik hastalığa sahip olan kişilerin sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermeleri konusunda önerilerde bulundu.

Kırmızı et ne kadar tüketilmeli?

Kırmızı eti uygun porsiyonda ve şekilde tüketmek gerektiğini belirten Eray Albayrak, “Kırmızı et; demir minerali, B12 vitamini, Koenzim Q10 ve L-karnitinden zengin bir besindir. Kırmızı et tüketimi, sıklığına, porsiyonuna ve tüketim şekline dikkat edildiği takdirde, kalp hastaları için risk teşkil etmemektedir. Haftada 2 kez, ortalama 100-150 gram tüketildiğinde, haşlama, ızgara, fırında pişirme yöntemleri tercih edilerek hazırlanmış, yanında pişmiş veya çiğ sebze ile servis edilen et yemekleri kalp sağlığınıza risk oluşturmadan, sağlığınız açısından olumlu etki gösterecektir. Asıl problem; doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olan sakatat tüketiminin artması kalp-damar hastalığı riskini arttırır” dedi.

Kurban eti hemen yenir mi?

Kurban etinin kesimden hemen sonra tüketilmesinin uygun olmadığını dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Albayrak, “Ölüm katılığı nedeniyle sertleşen et; midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntıları beraberinde getirebilir. Bu nedenle etleri, tüketimden bir gün önce sirke, limon suyu, yağsız süt veya yoğurtla terbiye edip, dinlendirmek önemlidir. Marinasyon işleminde, yağ ve şeker kullanımından kaçınılmalıdır. Et marinasyonunda kullanılan kremalı ve yağlı soslar enerji alımınızı arttırıp, sağlığınız açısından tehlikeli olabilir. Et yemeklerinde lezzeti arttırabilmek adına kalori değeri yüksek soslar yerine baharatlar kullanılabilir. Özellikle tansiyon problemi olan bireyler, etin lezzetini arttırmak adına tuz yerine farklı baharatlar tercih edebilir. Sert etler sulu ortamda pişirilmelidir. Bağ dokusu az olan etler kuru ısıda pişirilmelidir. Izgara yaparken, et içeriğindeki vitaminlerin kaybını engellemek ve duman içerisindeki zehirli maddelerin ete bulaşını önlemek adına, etle kömür arası en az 15 cm uzaklık olmalıdır. Etler, buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarılarak, buzdolabında 0-2 derecede 3-5 gün, -2 derecede bir hafta, -18 derece ve altında yaklaşık 3 ay kadar saklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kırmızı et nasıl tüketilmeli?

Kurban bayramında sağlıklı beslenme ile ilgili önerilerde bulunan Albayrak, “Et tüketirken, yanında mutlaka söğüş sebze, salata ve meyve tercih etmeliyiz. Bu, hem yediğimiz etin sindirimine yardımcı olacak hem de yediğimiz etten alacağımız faydayı arttıracaktır. Bayramda sürekli protein alımını arttıracak şekilde beslenmek, kabızlık problemini doğuracaktır. Bağırsaklarınızı iyi bakabilmek için ilk olarak, probiyotik ve prebiyotiklerden zengin beslenmelisiniz. Probiyotik içerikli ev yapımı turşu, ev yoğurdu, fermente lahana ve prebiyotik içerikli elma, muz, avokado, keten tohumu, soğan, mercimek, kabak tüketimi bağırsaklarınızı iyi beslemenize yardımcı olacaktır. Mideyi rahatlatmanın sırrı; sofraya aç oturmamak, ara öğün tüketmek, yeterli su tüketimi ve fiziksel aktivite. Düzenli yürüyüşler, spor aktiviteleri ile bayram daha aktif geçirilebilir” şeklinde konuştu.