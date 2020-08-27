İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alexandros Katranis, Hatayspor'da

Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz temsilcisi, Saint Etienne'den Alexandros Katranis'i 1 yıllığına kiraladı.


Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa ekiplerinden Saint-Etienne'den sol bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Yunan futbolcu Alexandros Katranis ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yunanistan U21 Milli Takımı forması da giyen Alexandros Katranis, imza sonrası milli takım kampına katıldı. İstanbul'da düzenlenen imza törenine İdari Menajerimiz Murat Bereket Katıldı. Kulübümüze ve Alexandros Katranis'e hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.