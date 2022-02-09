Alfons Groenendijk: “Net bir galibiyetle çeyrek finale uzanıyoruz”

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaştığı Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 10 kişiye karşı boşluk bulmakta biraz sıkıntı çektiklerini ancak galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor'da Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alfons Groenendijk, gol yemeden kazanmalarının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, “2-0 kazanmak güzel. Deplasmanda Hatayspor'a karşı kazanmak ayrıca güzel. Takım için gol yemeden kazanmak bunun da ayrı bir anlamı var tarafımızca. Bu konuda çok uzun zamandır çalışıyorduk ve son 2 maçtır lig ve kupa gol yemeden puanlar almak ve turlamak bizim açımızdan çok sevindiriciydi. İlk yarının sonundaki kırmızı kart pozisyonu maçın gidişatını biraz değiştirdi diyebilirim. Ancak 10 kişi oynamak da kolay bir şey değil. 10 kişiye karşı boşluk bulmakta biraz sıkıntı çektiğimizi söyleyebilirim. Bu süreçte kalemize kontrataklarla gelen Hatayspor da fırsatlar yakaladı. Ancak kalecinizi de ayrıca tebrik ediyorum. O da iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Aradığımız boşlukları ve fırsatları maçın son bölümünde bulduk. Ndao'yu tebrik ediyorum. İlk golünü attı bizim takımımızda. Akabinde Haji Wright de turu garantilemiş oldu. 2-0 net bir galibiyetle çeyrek finale uzanıyoruz. Doğukan 6 aylık bir sakatlıktan çıkıp 90 dakika iyi bir mücadele verdi. Kendisiyle gurur duymalı, biz kendisinin performansıyla çok memnunuz. Ayrıca merkez defans için bize de bir alternatif oyuncu eklenmiş oldu. Şimdi bu çeyrek final sevincini yaşayıp yarından itibaren pazar günkü Karagümrük maçına odaklanacağız. Umarım oradan da iyi bir sonuç çıkarırsak 7 günde aldığımız 3 güzel sonuçla haftayı umarım güzel bir şekilde noktalayabiliriz” dedi.