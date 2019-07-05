Almanya'dan geldi şifayı İskenderun'da buldu

Almanya'da yaşayan Nazan Solak, İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Pişkinpaşa'nın gerçekleştirdiği hemoroidopeksi ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Başarılı operasyonun ardından Nazan Solak, Almanya'ya sağlıklı bir şekilde döndü.

Nazan Solak'a uyguladıkları Hemoroidopeksi Tekniği hakkında bilgi veren Op. Dr. Metin Pişkinpaşa, “Uyguladığımız yöntemle; hem mevcut hemoroidlere, hem de daha sonra ortaya çıkabilecek hemoroidlere yönelik bir yöntemdir. Hastamız üç gün sonra Almanya'ya döndü” açıklamasında bulundu.

“Almanya'ya sağlıklı döndüğüm için mutluyum”

Almanya'ya mutlu bir şekilde dönen Nazan Solak ise Gelişim Hastanesi ailesine teşekkürlerini sunarak, “Almanya'dan sırf ameliyat olmak için İskenderun'a geldim. Ameliyattan 3 saat sonra ayağı kalktım. Doktorumuzu deneyimlerinden dolayı tercih ettim. Kendilerine ilgisinden ve beni sağlığıma kavuşturduğu için çok teşekkür ederim” dedi.