Altınözü Hükümet Konağı arsa karşılığında yapılacak

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki hükümet konağı yıkılarak yerine arsa karşılığı yeni

hükümet konağı inşa edilecek.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunu aynı çatı altında toplayarak vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi hedeflenen Yeni Hükümet Konağı Projesi 5 bin 450 metrekare alan üzerinde yapılacak. Yeni hizmet binası tamamlandığında yaklaşık 10 kamu kurumunun hizmet vereceği birimler, farklı büyüklüklerde toplantı salonları, 36 araçlık açık otopark bölümleriyle vatandaşlara hizmet verecek. Projede vatandaşların işlemlerini gerçekleştirirken zaman geçirebileceği sosyal alanlar ile resmi ziyaret ve törenlerin gerçekleştirileceği bölümlerde yer alacak.

Yakın bir zamanda ihale ilanına çıkacak olan Altınözü Hükümet Konağının 2019 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Yeni Hükümet Konağı içerisinde Kaymakamlık Makamı, Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi, İlçe Tapu Müdürlüğü, Altınözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü ile bu kurumlara bağlı birimler yer alacak.

Altınözü Kaymakam Bülent Uygur, projenin Altınözü ilçesi için çok önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, “Milli Emlak Genel Müdürlüğünden ihaleye çıkma onayı gelmiş olup, zorlu bir süreçten sonra mutlu sona ulaşmanın heyecanını tüm Altınözülü hemşehrilerim adına yaşıyoruz. Mevcut Hükümet Konağı'nın yeterli olmaması, ilçemizde bulunan kurumların tek çatı altında toplanıp vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunması amacıyla, Türkiye'de bir ilk olarak Yeni Hükümet Konağı Projesinin arsa karşılığı yapım usulüyle inşaasını gerçekleştiriyoruz. Projenin inşaat çalışmaları inşallah önümüzdeki yıl başlayacak ve kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacak" dedi.