Altınözü'lü Sıla'nın hayali gerçek oldu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Sıla Yılmaz'ın, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'la tanışma hayali gerçek oldu.

Altınözü İlçesi Atayurdu Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Sıla Yılmaz'ın “En büyük hayalim sizinle tanışmak. Eğer müsaitseniz bizim okula gelmenizi çok istiyorum?” çağrısını cevapsız bırakmayan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Atayurdu İlk/Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi. Sıla Yılmaz'a sürpriz yaparak okula gelen Kaymakam Uygur, gönderdiği mektup için Sıla'ya teşekkür etti.

Bülent Uygur daha sonra sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle oturup sohbet etti. Kaymakam Uygur, “Sizler bu ülkenin istikbali ve geleceğisiniz. Onun için ailenize, annenize, babanıza, ülkemize ve milletimize olan sorumluluğunuzu her zaman hatırlayın ve çok çalışın. Çünkü bu ülke eğitimli insanların ve eğitimli gençlerin omuzlarında yükselecektir” dedi.

Kaymakam Uygur, okul ziyaretinin sonunda öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.