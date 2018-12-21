Altınözü'nde "Savaş ayırır, futbol birleştirir" projesi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriyeli misafirler ile vatandaşların kaynaşmaları için spor faaliyetler düzenlemek amacıyla yaptırılan halı saha açıldı.

Altınözü Kaymakamlığı, Altınözü Belediyesi ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan protokol kapsamında yapılan halı sahanın açılışında konuşan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, “Savaş ayırır, futbol birleştirir” projesi kapsamındaki halı sahanın, Türkiye Futbol Federasyonu kriterlerine uygun şekilde yapıldığını belirtti. Kaymakam Uğur, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz halı sahamız Boynuyoğun, Yarseli, Kıyıgören, Mayadalı ve Ziyaret mahallerimizde yaşayan Türk vatandaşlarımız ve Suriyeli misafir kardeşlerimize hizmet edecek. Yaklaşık 12 bin civarında vatandaşımız bu bölgede yaşamakta. Buna ilave olarak yoğun bir şekilde bu bölgede Suriyeli misafir kardeşlerimiz bulunmakta. Gönül isterdi ki Suriye'de iç savaş olmasın. Suriyeli kardeşlerimizde kendi memleketlerinde hür ve özgür bir şekilde, huzur ve barış içerisinde hayatlarını sürdürsünler. Ancak dünya tarihinde bu tür manzaralar çok sık bir şekilde yaşanmaktadır. Bugün dünya üzerinde her çağın bir ismi bulunmaktadır. Bugün içinde bulunduğumuz çağın adı da Göç Çağıdır. Suriye'de yaşanan iç savaş birçok insanı evinden, yurdundan ve topraklarından göç etmeye zorlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, ülkemize sığınan tüm Suriyeli kardeşlerimize hem kapılarımızı, hem de gönüllerimizi açtık. Türk Milleti kendisine sığınanlara karşı her zaman misafirperverliğini göstermiş, sofrasını onlarla paylaşmış, yiyecek ekmeğini, içecek suyunu onlarla paylaşma güzelliğini göstermiştir" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Müdürü Saha Koordinatörü Hana Zabalawi'de, "Savaş ayırır, futbol birleştirir” projesi kapsamında halı sahamızın yapımını tamamladık. Suriyeli ve yerel halk arasındaki kardeşliği sağlamak için projemizi gerçekleştirdik. Bu proje sosyal uyumu sağlayacak ve gençlerimizi bir araya getirecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından halı sahanın açılış kurdelesi kesildi. Halı sahada oynanan ilk maçın başlama vuruşunu, Kaymakam Bülent Uygur ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Koordinatörü Hana Zabalawı yaptı.