İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altınözü'nde traktör devrildi: 1 ölü

Hatay’ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucun sürücü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucun sürücü yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Kesincik-Kansu Mahallesi Tuleyciye Çiftliği yol üzerinde devrilen traktörü gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, traktör sürücüsü Hasan Hammuş'un (27) olay yerinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Suriye uyruklu sürücünün cesedi Hatay Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.