Altınözü'nde traktör devrildi: 1 ölü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucun sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kesincik-Kansu Mahallesi Tuleyciye Çiftliği yol üzerinde devrilen traktörü gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, traktör sürücüsü Hasan Hammuş'un (27) olay yerinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Suriye uyruklu sürücünün cesedi Hatay Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.