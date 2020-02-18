Altıparmak: “12 maç sonra Süper Lig'e çıkacağız”

Lig takımlarından Hatayspor'da yeni Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Bazen futbolda inişler, çıkışlar olur ama sonuna bakmak lazım. Biz artık geldik, 12 maçın sonuna bakacağız. Şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız” dedi.

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 23. haftasında cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını Antakya Atatürk Stadı'nda yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra top kapma çalışması devam ederken ve çift kale ile tamamlandı.

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hedefinin bir gol yedikten sonra iki atmak olduğunu belirterek, “Özellikle geçen sene rakiptik finalde. Ama futbolun güzelliği bu, çok güzel tesadüfler oluyor ve biz bu güzelliğin içinde Hatayspor ile anlaştık. İnşallah 12 maç sonrada hak ettiği Süper Lig'e çıkacağız. Bu şehir, bu taraftar, bu takım artık bunu çok hakkediyor. Özellikle son 2-3 senedir inanılmaz emek harcandı. Kimse Hatayspor'a vermedi topladığı puanları. Futbolcularım aldılar, aslanlar gibi oynadılar. Bazen futbolda inişler, çıkışlar olur ama sonuna bakmak lazım. Biz artık geldik, 12 maçın sonuna bakacağız. Şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız. Benim çalıştığım takımlar hemen böyledir. Bir yersem iki atayım derim, hedefim budur, mümkün olduğunca önde oynamaya çalışırım, takımların çok pozisyona girer, gol olur olmaz onu bilemiyorum ama son üç dört senedir en çok gol atan takım benim takımımdır ve çok şükür de hep şampiyon olduk” dedi.

Formayı hak edene vereceğini belirten Altıparmak, “Ben kadro değişikliğini radikal karar olarak görmüyorum, kim iyi ise o oynayacak. En önemli şey hak hukuktur, eğer bunu sağlayamazsak takımda zaten istediğiniz kadar iyi olun, başarı olmaz. Birinci oyuncudan, yirmi beşinci oyuncuya kadar herkes kalbiyle galibiyeti isteyecek” dedi.

"Herkesin bu armanın etrafında toplanmasını istiyoruz"

Altıparmak, Hatayspor'un müthiş bir taraftar kitlesi olduğunu belirterek, “Bu kitleyi bazen maçlarda görebiliyoruz. Taraftar demek skora değil, armaya bağlı insandır. Biz artık herkesin bu armanın etrafında toplanmasını istiyoruz. Çünkü başka Hatayspor yok, biz Allah'ın izni ile şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız” ifadelerine yer verdi.

Takım kaptanı Mesut Çaytemel'in cezalı olduğunu, sakat olan futbolcuların bulunduğu ancak durumlarının antrenman sonrasında netleşeceğini söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Hamza Gür'ün ise henüz yeni sakatlıktan kurtulduğunu antrenmana sonrasında karar vereceklerini sözlerine ekledi.

Hatayspor futbolcularından Kubilay Sönmez ise kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanıp şampiyon olmak istediklerini belirterek, “Yeni bir sayfa açtık, dün itibari ile Mehmet hocamız geldi ekibi ile beraber. Tecrübeli bir hocamız, iki sene üst üste şampiyonluk yaşamış bir ekip. Bize de aynı katkıları sunacağını düşünüyoruz. İnşallah onunla birlikte biz ilk şampiyonluğumuzu, o da üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşar. 12 tane final maçımız kaldı, en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyoruz. Birinci olacağız, şampiyon olmak istiyoruz, bunun için de her şeyi yapacağız” dedi.