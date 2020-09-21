Alzheimerden korunma yöntemleri

Atilla Kara, genetik faktörler, ileri yaş, kolesterol, obezite, diyabet, tansiyon, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, çevresel faktörler ve yaşam tarzı gibi etkenlerin, alzheimer için bir risk faktörü olduğunu bildirdi.

Dr. Atilla Kara, ‘21 Eylül Dünya Alzheimer Günü' kapsamında yaptığı açıklamada, hastalığın belirtileri ve korunma yolları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Alzheimer hastalığının, en yaygın demans türlerinden biri olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Atilla Kara, “Halk arasında bunama olarak bilinen alzheimer, beyindeki sinir hücrelerinin ölmesine bağlı olarak gelişen ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Özellikle 60 yaş sonrasında sıkça görülen alzheimer, basit unutkanlıklarla başlayarak, zamanla en yakın çevresini tanıyamamasına kadar ilerleme gösterebilmekte ve hastalığın son evresinde hasta, bakıma muhtaç hale gelebilmektedir” dedi.

Alzheimer hastalığının nedenleri

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan bu hastalığın nedenleri hakkında bilgilendirmede bulunan Uzm. Dr. Atilla Kara, “Kadınlarda daha sık görülen alzheimer hastalığının neden oluştuğu, henüz kesin olarak belirlenebilmiş değildir. Fakat genetik faktörler, ileri yaş, kolesterol, obezite, diyabet, tansiyon, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, çevresel faktörler ve yaşam tarzı gibi etkenler, alzheimer için bir risk faktörüdür. Alzheimer, öncelikle öğrenme ve hafızayı etkileyerek, zamanla yaşamsal problemlerin çıkmasına yol açmaktadır” açıklamasında bulundu.

Alzheimer hastalığının belirtileri

Hastalığın en önemli belirtilerinden söz eden Nöroloji Uzmanı Dr. Kara, “Bilinç kaybı, konuşmada ve algıda zorlanma, güncel bilgileri unutma, eşyaları farklı yerlere koyma ve unutma, kişilik ve davranışlarda değişiklik, kendini tanımakta güçlük yaşama, hayattan zevk alamama, karar vermede güçlük yaşama, bu hastalığın en önemli belirtileridir. Bu belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzman hekime başvurması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Alzheimer hastalığının teşhisi nasıl konulur?

Alzheimer Hastalığı tanısı için kesin bir test olmadığını ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, "Alzheimer hastalığının teşhisine yönelik, kesin bilgi verebilen ayırıcı bir tanı testi bulunmamaktadır. Bu nedenle nöroloji uzmanı tarafından detaylı öykünün alınmasından sonra, tanının desteklenmesine yönelik; ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR görüntülemesi, kan testleri uygulanabilir. Yapılan tetkiklerin ardından, uzman hekim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda kesin teşhis konulur" dedi.

Alzheimer önlenebilir mi?

Bu hastalığı tamamen sonlandıracak bir tedavi yönteminin henüz bulunmadığını açıklayan Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Alzheimer hastalığının tedavisi, hastalığın mevcut durumuna göre farklılık göstermektedir. Günümüzdeki tedavi yöntemleri, ancak hastalığın ilerleyişini yavaşlatabilir. Bu özelliğiyle hastanın yakınmalarının azaltılması hedeflenir. Sağlıklı beslenme, egzersiz, sigarayı bırakma ve alkol kullanmama, kitap okuma, zeka geliştirici oyunlar alzheimer hastalığını önlemekte, doğru tedavi yöntemiyle de bu hastalık ertelenebilmektedir” dedi.