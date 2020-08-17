İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amanos Dağları'ndaki yangın söndürüldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını 3 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını 3 saatlik müdahale ile söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları Çubukçu Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Orman İl Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 3 dozer, çok sayıda orman işçisi ve şehir itfaiye ekipleri müdahale etti. 3 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangında 4 hektarlık alan kül oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.