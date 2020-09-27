Amanosların zirvesinden atladılar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından eş zamanlı olarak kutlanan ‘Avrupa Spor Haftası'nda paraşüt gösterisi etkinliği yapıldı. Amanosların zirvesinden atlayan paraşütçüler havada görsel şölen sundu.

23-30 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması dolayısıyla bu yıl ‘Ulusal Herkes için Spor ve Sağlıklı Yaşam' sloganı ile kutlanan ‘Avrupa Spor Haftası'nda İskenderun'da ilçe gençlik ve spor müdürlüğünce birçok spor aktivelerinin yanı sıra paraşüt gösterisi uçuşu düzenledi.

Paraşütlerini Amanos dağlarının zirvesine çıkarak havalandıran paraşütçüler İskenderun körfezi semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Amanos Dağları'ndan atlayışlarını gerçekleştiren paraşütçüler güvenli bir şekilde İskenderun sahilindeki Atatürk anıtının bulunduğu alana inerek gösterilerini tamamladılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ‘Avrupa Spor Haftası'nda birçok spor etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemi döneminde Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İlçe müdürlüğü olarak çeşitli etkinliklerle farkındalık yaparak halkımıza spor yapma alışkanlığını kazandırmak adına paraşüt gösterisi gerçekleştirdik. Halkımıza buradan çağrıda bulunarak spor yapmalarını hareketsiz kalmamaları noktasında spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.