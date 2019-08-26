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Amanos'un zirvesinde Köroğlu oyunu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağlarının yüksek kesimlerinde bulunan yaylacılar, birlik beraberlik şöleninde bir araya geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağlarının yüksek kesimlerinde bulunan yaylacılar, birlik beraberlik şöleninde bir araya geldi.


Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Bitişik, Demen, Ispatan, Kozanoğlu, Elmalıseki mahalleleri muhtarlıkları tarafından organize edilen birlik beraberlik şöleninde yayla sakinleri Amanos Dağının zirvesine dev Türk bayrağı açtı.


Kirazlık Piknik Alanı'nda gerçekleşen şölende Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve ozanlar konser verdi. Renkli anların yaşandığı şölende yayla sakinleri Köroğlu oyunu ve kılıç kalkan oynadı.

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