Amatör balıkçı 4 gündür kayıp

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balık tutmak için denize açılan ve bir daha geri dönmeyen amatör balıkçı, sahil güvenlik ekipleri tarafından aranıyor.

İskenderun sahilinde şişme botla denize açılan Hakan Şen'i (37) arama çalışmaları devam ediyor. 4 gündür haber alınamayan Hakan Şen'in deniz kenarında botu şişirip denize açıldığı görüntüleri bir evin güvenlik kamerasına yansırken, arama çalışmalarında şu ana kadar bir bulguya rastlanmadı. Şen'in yakınlarının haber alınamadığı başvurusu üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında İskenderun sahil güvenlik gurup komutanlığı arama kurtarma ekipleri karadan ve denizden aramalarını sürdürüyorlar. Dalgıçlar farklı noktalarda dalış yaparken, havadan da arama çalışması yapıldığı bildirildi.