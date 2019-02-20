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Amber Harris, Hatay Büyükşehir Belediyespor'la anlaştı

Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD’li Amber Harris’le anlaştı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Amber Harris'le anlaştı.


Hind Ben Abdelkader ile Courtney Paris'in ayrılması ve sakatlanan oyunculardan dolayı sıkıntılı günler geçiren Hatay Büyükşehir Belediyespor'da yönetim eksikliği gidermek için ABD'li 1.96'lık pivot pozisyonunda oynayan Amber Harris'i transfer etti.


Önceki yıllarda Beşiktaş takımında da forma giyen Amber Harris geçen yılı ise Çin'de geçirdi.

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