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Amik Ovası sular altında

Hatay’da önceki günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Amik Ovası’nda birçok tarım arazisi ve yollar sular altında kaldı.

Hatay'da önceki günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Amik Ovası'nda birçok tarım arazisi ve yollar sular altında kaldı. Yağışların üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen tarlalar ve yollardaki sular çekilmedi.


Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın Aşağıoba Mahallesi'nde bulunan tarlalar ve bağlantı yolları, sağanak yağışların ardından sular altında kaldı. Havaalanının hemen yakınında bulunan mahallede, çiftçiler tarlaların sular altında kalmasından dolayı mağdur oldu. Yağışların üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen tarlalarda ve yollarda sular çekilmedi.


Sular altında kalan yollar ve tarlalar çocukların ve yemek arayan kazların ilgi odağı oldu.

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