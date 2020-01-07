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Amik Ovası sular altında

Hatay’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Amik Ovası’nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı.

Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Sular altındaki tarım arazileri havadan drone ile görüntülendi.


Kentte son 2 haftadır aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Amik Ovası'nda ve Aşağıoba Mahallesi'nde birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen kişilerin kurdukları çadırlar ve Hatay Havalimanı çevresindeki tarım arazileri de göle döndü.


Hayvancılıkla uğraşan Ercan Gezer, “Devletimizden yardım istiyorum. Ova sular altında kaldı. Hayvanlarımız yemsiz kaldı. Meraya da gidemiyoruz, meramız sular altında. Devletimiz bir an önce bize yardım etmeli” diye konuştu.

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