Amik Ovası'nda depremin vurduğu su kuyuları açılıyor

Hatay'ın Amik Ovası'nda, depremler nedeniyle hasar gören binin üzerindeki su kuyularının yerine, yeni sondajlar vuruluyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da yerleşim yerleri kadar tarımsal üretimde su ihtiyacını karşılayan su kuyularını da vurdu. Türkiye'nin en verimli ovalarından Amik Ovası'nda, tarımsal sulamada kullanılan binlerce su kuyuları da Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördü. Kuyuların ya yıkıldığı ya da içindeki motorların arıza yaptığı belirlendi. Bu kuyuları kullanamayan çiftçiler yeniden kuyu açtırmak için sondajcılara başvurdu. Mevcut kuyuların yüzde 80'e yakınının kullanılamadığı ovada sondaj ve kuyu ustaları yeni kuyu açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

35 yıldır Hatay'da sondaj işi ile uğraşan Çetin Baş, Etiyopya'da sondaj yapmasına rağmen depremin ardından ailesinin yanında olmak için kente döndüğünü bildirdi.

"Yüzde 80'i tahrip"

Hatay'ın çok kötü durumda olduğunu görünce bir daha geri dönmeyi düşünmediğini ifade eden Baş, "Amik Ovası'nda belki binlerce sondaj kuyusu var. Depremden dolayı bunların yüzde 80'inin tahrip olduğunu, kullanılamaz hale geldiğini gördük. Kuyuların içindeki su pompalarının, suyun içinde sıkıştığını belirledik. Amik Ovası çiftçisi geçimini tarımla sağlıyor. Yağışların az, barajların doluluk oranının az olması nedeniyle sulama sektörü çok büyük bir darbe aldı. Deprem sebebiyle göçmüş olan kuyular var. Biz bu sondaj işini yapmazsak Amik Ovası'nda çiftçilik bitti diyebiliriz" dedi.

"Bir kuyu 5 günde açılıyor"

Amik Ovası'nda sulamada kullanılacak suyun yerine göre 250 ile 500 metre arasında yapılan sondajla çıktığını belirten Baş, "Mevcut kuyuların yüzde 80-90'ı kullanılamıyor. Kullanılan yüzde 10'luk kuyularda da çiftçi her an bir şey olacak diye korkuyor. Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 250-300 metre arasında su çıkacağını tahmin ediyorum. Saatlik su verimliliği yaklaşık 130-140 ton arasında değişir. 300 metre suyun delgisi, yıkama, çatırdaması yaklaşık 5-6 gün sürüyor. Deprem nedeniyle talep çok arttı. Hepsine ulaşamıyoruz. Çiftçi, 15-20 gün sonra bu ürüne su veremeyecek olursa ne yazık ki mahsul ölür" ifadelerine yer verdi.