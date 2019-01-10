Amik Ovası'nda evler sular altında

Hatay'da son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında Tahtaköprü Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birlikte Amik Ovası'nda bulunan ekili tarım arazileri ile çevresindeki evler ve araçlar sular altında kaldı.

Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki tarım arazilerinin sulanması için Karasu Çayı üzerine yaptırılan 184 bin metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin 170 bin metreküpe ulaşması nedeniyle kapaklar açılarak, suyun tahliyesine başlandı. Tahliye sonrasında Amik Ovası'ndaki ekili tarım arazileri ve çevresindeki yerleşim alanlarındaki evler su altında bıraktı.

Aşağıoba Mahallesi sakinlerinden Yusuf Karakaya, evlerinin ve ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığını belirterek, “Etkili olan yağışlar sonrasında Tahtaköprü Barajı'nda suların yükselmesiyle birlikte kapaklarının açılması sonrasında evlerimiz arazilerimiz yerle bir oldu. Şu an evlerimizde oturamıyoruz, mağdur durumdayız, devletimizden yardım bekliyoruz. Bu mağduriyetimizin çözülmesi lazım. Arazilerimiz yerle bir oldu, mahsullerimizi alamıyoruz ve bu mahsuller çıkmazsa buradaki insanlar nereden ekmek yiyecekler” dedi.

Aşağıoba Mahallesi sakinlerinden Osman Sönmez ise hayvanların su içerisinde kaldığını, suyun sürekli arttığını söyleyerek, “50 yıldan beri ilk kez su bu şekilde köyümüze kadar geldi. Buğdaylarımız su içerisinde kaldı. Devletimizin bizlere yardım etmesini bekliyoruz. Tahtaköprü Barajı'nın kapaklarının açılması ile su daha da artıyor. Köyümüz tehlike altındadır, evlere ahırlara sular girdi. Çoğu vatandaşımızın yemleri de yok, hayvanları da su içerisinde kaldı” ifadelerini kullandı.

Evinin su içerisinde kaldığını söyleyen Hürü Önal ise, tek başına yaşadığını ve devletten yardım istediğini dile getirdi.