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Amik Ovası'nda kurtarılan balıklar göle taşındı

Hatay’da Amik Ovası’nda yaşanan 6 aylık esaretin ardından sular neredeyse tamamıyla çekildi.

Hatay'da Amik Ovası'nda yaşanan 6 aylık esaretin ardından sular neredeyse tamamıyla çekildi. Suların çekilmesiyle kanal ve su birikintilerinde mahsur kalan yavru balıklar gönüllüler tarafından kurtarıldı.


2018'in Aralık ayında meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kalan Amik Ovası'ndaki sular, havaların ısınmasıyla çekildi. Kanallarda ve su birikintilerinde yaşam savaşı veren yavru balıklar ise Hatay Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hatay Tabiatı Koruma Derneği ve Antakya Gastronomi Derneği ekipleri ve gönüllüler tarafından titiz çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu'nun da destek verdiği kurtarma çalışmalarında yavru balıklar kovalara konularak Kırıkhan ilçesi Gölbaşı Gölü'ne taşındı. Ova genelinde yapılacak incelemelerle kanallarda ve su birikintilerinde kalan yavru balıkların kurtarılması için çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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