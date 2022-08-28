Hatay'da bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda, mısır hasadı başladı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde mısır hasadı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abulkadir Özel, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Hatay Vali Vekili Yusuf İzci, ilçe belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mısır hasadı törenine telefonla katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kirişci, mısır hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Kirişci, tarımın zor bir faaliyet olduğunu belirterek, "Bu zorluğu bile bile adeta buna aşık olmuş ve bu aşkını şartlar ne olursa olsun sürdüren, pandemi veya savaş hiçbir şekilde dinlemeyen ve üretmeye devam eden, bu yönü itibariyle de dünyaya örnek olmuş üretici kardeşlerim. Biz her vesileyle elleri öpülesi üreticilerimiz diyoruz. Gerçekten çiftçilerimiz bunu ziyadesiyle hak ediyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle pandemi döneminde, diğer ülkelerin üreticileri gibi evde oturup kendi sağlıklarını kendi sıhhatlerini düşünmek yerine ülkemiz için ve dünya insanlığı için üretmeyi sürdürmüş olan bu üretici kardeşlerimizin asil davranışlarını her zaman takdir ediyorum, etmeye de devam edeceğim inşallah. Gönlüm orada olmayı çok isterdi. Bir Çukurovalı olarak, bir hemşehriniz olarak bir kardeşiniz olarak bu mutlu günden yanınızda olmayı gerçekten çok arzu ederdim. Dünya şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor. Allah'a şükür, Rabbime binlerce kere hamd ediyoruz. Biz ülke olarak, siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz” dedi.

Hatay'ın üretim konusunda, takdire şayan işler yaptığını söyleyen Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıl, birinci ve ikinci üründe üretmiş olduğunuz özellikle mısırı kast edecek olursak, mısır noktasında bu yıl rekoltemiz çok çok daha yüksek. Bu konuyla ilgili Hatay'ımız, gerçekten örnek bir şehir. Yani polikültür dediğimiz, bizim üniversitelerde kendi öğrencilerimize anlatmaya çalıştığımız tarımın bütün tarzı, bütün faaliyet kolları bizim Hatay'ımızda hamdolsun var, Çukurova'mızda var. O bereketli ovalardan hamdolsun adeta ürün fışkırıyor ve bu ürünü de bu aziz millet, bu milletin yine ürettiklerini tüketen yurtdışındaki bizim ürünlerimizi bekleyen, bizim ihracatımızla bu ürünlere sahip olmaya çalışan çevre var. Hatay'ı bu manada çok farklı bir yere koyuyorum. Zaten kendi kadim kültürü ve bu kadim kültüründe de tarımsal faaliyetleriyle bizim yanımızda apayrı bir yer tutmuştur. Buğday ve arpayla malumunuz güzel fiyatlar açıklayarak siz değerli üreticilerimizim memnuniyetini ve sürdürülebilirlik adına da üretim faaliyetlerinin devamını sağlamaya çalıştık. Aldığım son rakam 6.1 milyon tona yaklaştı, toprak mahsulleri olarak almış olduğumuz arpa ve buğday alımlarıyla yine daha önce var olan stoklarımız.”

Tarım üretimi konusunda ülke olarak büyük bir başarı elde edildiğini belirten Kirişci, “Avrupa ülkeleri kuraklıktan ve kıtlıktan söz ederken, biz hamdolsun kendi ihtiyacımız olan bütün hububatı, üretebilme noktasında kendi kendimize yeterlilik noktasında iyi bir noktadayız. Tabi ki mısırla ilgili olarak da geçtiğimiz Pazartesi günü sayın cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası, ton başına 5 bin 700 liralık fiyatı açıklayarak ülkemiz üreticilerinin alın teri olan bu ürünlerinin karışlığını vermeye çalıştık. Daha iyilerini inşallah önümüzdeki yıllarda yine sizlere sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı da konuşmasında, dünyada gıda ile alakalı krizin var olduğunu ve tedarik zincirinin kırıldığını söyledi. Covid nedeniyle insanların evlerine kapandığını belirten Yumaklı, "Bizim çiftçimiz bizim üreticimiz, evinde oturmadı, çıktı tarlasının başına elinden geleni değil onun daha da üzerine bütün çabasını sarf etti ve bugün konuştuğumuz bu bereketli sonuçları almamaya başladık. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten evlerinden çıkmayan bir halk zümresi vardı ama bizde öyle bir şey olmadı hamdolsun” ifadelerine yer verdi.

Mısır üretiminin 2021 yılında 225 bin dekar alanda 456 bin ton olarak gerçekleştiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, 2022 yılında bu alanın 227 bin dekara çıktığını, 534 bin ton rekolte beklendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, biçerdöverlere binen protokol üyeleri mısır ekili alanlarda ilk hasadı gerçekleştirdi.