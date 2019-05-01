Amik Ovası'ndaki sular çekiliyor

Amik Ovası'nda yaşanan 6 aylık esaretin ardından sular yavaş yavaş çekiliyor. Ova içerisinde kurulan köylerde yaşam normale dönerken, evleri sular altında kalan vatandaşlar ise suların tamamiyle çekilmesini bekliyor.

Hatay'ın 1900'lü yıllar ve öncesinde tarımdaki en verimli su kaynağı olduğu bilinen ve 1940 ile 1950'lili yıllarda kurutulan Amik Gölü'nün, ortasına kurulan yerleşim yerleri ve Hatay Havaalanının çevresi aylardır sular altında kaldı.

2018 yılı Aralık ayında meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kalan Amik Ovası'ndaki sular, havaların ısınmasıyla yavaş yavaş çekilmeye başladı. Evlerin ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı ovada, suların çekildiği noktalarda ise adeta bataklık görünümü yansıdı. Suların çekildiği noktalarda pis kokularında yayıldığı gözlemlendi.

Evleri sular altında kalan vatandaşların ise suların tamamiyle çekilmesiyle evlerine döneceği öğrenildi.