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Anadolu'nun ilk camisinde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Anadolu’nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi’nde Fetih Suresi okundu.

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi'nde Fetih Suresi okundu.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antakya Teşkilatı, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi'nde Fetih Suresi programı gerçekleştirdi. Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, sabah namazı sonrası, şanlı Türk ordusuna destek için camiye gelen vatandaşlarla dua etti. Sabah namazı sonrasında harekata destek olmak amacıyla Fetih Suresi okundu.


TÜGVA Antakya İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Emin Sağanak, “Yurdumuzun güvenliğini sağlamak adına şu anda Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan Mehmetçiklerimizin bedenen yanlarında olmasak da ruhen destek verebilmek amacıyla Fetih Suresi okuma programı düzenledik. Mehmetçiklerimize dualar ettik” dedi.


Antakya Belediyesi ekipleri tarafından da vatandaşlara çorba ikram edildi.

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