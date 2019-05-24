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Anaokulu öğrencilerinden yıl sonu sergisi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.


Yayladağı Anaokulunda öğrencilerinin serginin açılışını Belediye Başkanı Mustafa Sayın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk birlikte yaptı.


Sergide, okul öncesi öğrencileri tarafından yıl boyunca yapılan el sanatları ve resimler yer aldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk yaptığı açıklamada, "Etkinliğin mimarı öğretmenlere, öğrencilere ve velilere öğrencilerin bu anlamlı gününde onları yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim" dedi.


Anaokulu öğretmenlerinden Kübra Ergüder ise okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekerek, bu dönemde çocukların zihin gelişimleri yanında el becerilerinin de geliştirildiğini söyledi.

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