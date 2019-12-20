İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anne kazada yaralandı, çocuğu evde ölü bulundu

Hatay’da, önceki gün aracıyla 150 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralanan kadının çocuğunun da aynı saatlerde evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Hatay'da, önceki gün aracıyla 150 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralanan kadının çocuğunun da aynı saatlerde evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Defne ilçesi, Döver Mahallesi'nde kullandığı otomobil yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan Gökben O.'nun yaralandığı bilgisi verilen eşi Mehmet O., araçta olmadığını öğrendiği çocuğuna bakmak için Subaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Baba Mehmet O., 2 yaşındaki oğlu S.E.O.'yu yatakta hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.


Gökben O.'nun ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.