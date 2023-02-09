İhlas Haber Ajansı

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Anne ve 3 yaşındaki kızı enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu Hatay’da anne ve kızına sağ olarak ulaşılırken bir kızının ise cansız bedenine ulaşıldıDepremin ardından deprem bölgesinde görev yapan Erzurum AFAD ekipleri Hatay 600 evler bölgesinde enkaz altında anne ve iki kızının bulunduğunu tespit etti.

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da anne ve kızına sağ olarak ulaşılırken bir kızının ise cansız bedenine ulaşıldı


Depremin ardından deprem bölgesinde görev yapan Erzurum AFAD ekipleri Hatay 600 evler bölgesinde enkaz altında anne ve iki kızının bulunduğunu tespit etti. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmada anne Sima (35) ve Medine (3) sağ olarak çıkarılırken diğer kızları Yağmur'un (11) cansız bedenine ulaşıldı.

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