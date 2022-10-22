Annesini bir yıl önce korona virüsten kaybeden bebek yaşama tutunamadı

Hatay'da annesinin korona virüsten ölümü nedeniyle, 8 aylık dünyaya gelerek yoğun bakıma alınan ve uzun süredir tedavi altında olan Zehra bebek hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında korona virüse yenik düşen 8 aylık hamile 26 yaşındaki Burcu Kırılmış, ilk çocuklarını kucağına alamadan hayatını kaybetmiş, geride gözü yaşlı bir eş ve sezaryenle dünyaya getirilen kız bebek bırakmıştı. Taner Kırılmış, eşini kaybettikten sonra ondan geriye kalan ve Zehra ismini verdiği bebeği hayatta tutmak için mücadele başlattı. Baba Kırılmış, 8 aylık dünyaya gelen ve kuvözde hayata tutunmaya çalışan Zehra bebeğiyle teselli oluyordu. Ancak Zehra bebek de yaşam mücadelesini kaybetti. Bir yıl içinde ikinci acıyı yaşayan Kırılmış, bu haberi sosyal medya hesabından kızı Zehra ile olan fotoğrafını paylaşarak ‘Melek Oldu' sözüyle duyurdu.