Antakya Belediyesi, tertemiz bir Antakya için çalışıyor

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada: “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrin 95 mahallesinde gece gündüz demeden hizmetlerine devam ediyor. Konusunda uzman kadromuz, son teknoloji araçlarımız ile yürüttüğümüz temizlik hizmetlerimiz çerçevesinde cadde ve sokaklar, pazar yerleri, ibadethaneler, parklar, metruk alanlar, sanayi sitesi gibi yerler rutin olarak temizlenirken, geri dönüşüm faaliyetleri, sıfır atık çalışmaları, baca ve iş yerlerinde çevre denetim hizmetleri de aralıksız devam ediyor. Belediye olarak gelecek nesillere temiz bir çevre, temiz bir şehir bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Belediye Başkanımız İzzettin Yılmaz'ın talimatıyla ekiplerimiz merkez, kırsal ayırt etmeksizin tüm mahallelerimize eşit hizmet götürerek hemşerilerimize tertemiz yaşam alanları sunmanın gayreti içerisindeler. Bu şehir hepimizin, daha temiz, daha güzel ve daha sağlıklı bir Antakya hepimizin elinde. Bizler gece gündüz çalışıyoruz, sizler de çevremizi temiz tutma duyarlılığını gösterirseniz Antakya'mızı gelecek nesillere tertemiz bırakırız. Hemşerilerimizden özellikle çöp çıkarma saatlerine uymalarını ve katı atıklarını konteynerlerin içine bırakmalarını rica ediyoruz” denildi.