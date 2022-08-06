Antakya Belediyesi yol çalışmaları sürüyor

Antakya Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız kazandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Antakya'nın 95 mahallesine yepyeni bir çehre kazandırmayı hedefliyor.

Vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeyi ilke edinen Antakya Belediyesi ekipleri son olarak, Karlısu Mahallesi asfaltlama çalışmaları Günyazı Mahallesi parke döşeme çalışmaları gerçekleştiğini bildirdi.