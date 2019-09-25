Antakya Medeniyetler Korosu 24 saatte üç kıtada konser verecek

Türkiye ve dünyada sevilen müzik korosu olan Antakya Medeniyetler Korosu, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Koro, İstanbul Anadolu yakasında gerçekleşecek olan Hatay Tanıtım ve Gastronomi Günleri açılışında Maltepe etkinlik alanında 16.30'da sahneye çıkacak. Antakya Medeniyetler Korosu aynı akşam İstanbul Avrupa Yakasında saat 20.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonunda verecek. Koro daha sonra Washington Eyaletinde konser vermek için Amerika'ya hareket edecek. Antakya Medeniyetler Korosu, 24 saatte 3 kıtada konser vererek bir ilke imza atmış olacak.

Özelde Hatay'ı, genelde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek adına var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Antakya Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat, “Hatay Valiliği himayelerinde gerçekleşecek olan Hatay Tanıtım ve Gastronomi Günlerinde iki konser ve hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde konser vereceğiz. Hatay'ı en güzel şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Amerika'da bulundukları süre zarfında New York'ta da 20 bin kişinin izleyeceği dev bir konser daha gerçekleştireceklerini ifade eden Antakya Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat, konserlerle Amerikalılar ve Amerika'da yaşayan vatandaşların gönlünde taht kuracaklarını söyledi.