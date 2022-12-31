Antakya Sebze Ve Meyve Halinin temeli atıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Antakya Sebze ve Meyve Hali'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Antakya'nın Belen ve Kırıkhan ilçelerinin yakınında yer alan bölgede yapılacak olan kompleksin temel atma töreninde konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tarım ve teknolojinin dünya ülkelerinin gelişmişlik seviyesinde en büyük iki etken olduğunu ifade ederek, Hatay'ın tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.

Hatay'ın eski sebze meyve halinin yetersiz olduğunu ifade eden Savaş, “Mevcut halde 10 buçuk dönüm içerisine sıkışmıştık. İlk günden beri halimizin yerini değiştirmek ve potansiyelini arttırmak istedik. Ankara, hallerin sorumluluğunu üzerine alacağını ve artık bu alanları bakanlığın işleteceğini tarafımıza bildirdi. Bu yüzden biz bu alanı büyükşehir olduktan hemen sonra aldık ve bekledik. Hal esnafımızla toplantılar yaptık. Sonra iktidar hallerin sorumluluğunu ilçelere vereceklerini söyledi. Biz de şehrimizin yeni bir hale çok ihtiyacı olduğunu söyledik ve bize siz yapabilirsiniz dediler. Bir sene içerisinde bu tesisimizi bitirmeyi planlıyoruz. 6 ay sonra millete faydası olanlar ve ülkenin geleceğini düşünenler iktidara gelecek. Biz de bundan sonra izinlerimizi onlardan alacağız” dedi.

170 bin metrekare araziye kurulacak olan sebze ve meyve halinin toplam inşaat alanı 46 bin 724 metrekare olacak. Bu alanda 168 adet ticari birim, giriş-çıkış kontrol binası, kasa yıkama tesisi, paketleme tesisi, depolama alanları, idari bina, itfaiye istasyonu, hamam, cami, kafeler, büfeler, restoran, eczane ve banka şubeleri yer alacak.

Proje, kendi elektriğini üretmesiyle Türkiye'de ilk olacak. Kurulacak rüzgârgülü tribünleri ile elektrik üretimi sağlanacak ve üretilen elektrik sebze ve meyve halinin ihtiyacını karşılayacak.