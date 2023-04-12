Antakya'da 2 bin 400 öğrenci çadır kentte eğitim görecek

Hatay'ın Antakya ilçesinde NATO tarafından kurulan 2 bin 400 öğrenci kapasiteli eğitim kampüsünde depremzede öğrenciler yoğunlaştırılmış eğitimle YKS ve LGS'ye hazırlanıyor. Tesisin açılışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Christopher Gavoli tarafından törenle gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinin aksamaması amacıyla çalışmalar sürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde NATO tarafından 2 bin 400 öğrenci kapasiteli öğrencilere yönelik çadır kent ve eğitim kampüsü kuruldu. Çadır kent Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 8 günde ortalama; 90 araç, Milli Savunma Bakanlığı ve bakanlığa bağlı 100 personel tarafından sahada inşaata hazır hale getirildi.

Tuvalet, banyo, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, spor etkinlik çadırı, sağlık merkezi, çocuk parkı, mescit, temiz ve atık su arıtma tesisleri gibi birimleri içeren çadır kent, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Chrisropher G. Cavoli'nin katılımıyla afetzedelerin hizmetine açıldı.

Öte yandan 2 bin 400 kişi kapasiteli Antakya çadır kentinin tasarımında uluslararası standartlar göz önüne alındı. Barınma çadırları; -32 ve +49 dereceye dayanıklı, ısıtma ve soğutma, yangın algılama sistemleri olan yatak, ranza, yastık, nevresim takımı dahil olarak afetzedelere teslim edildi. Yine İskenderun'da bin 600 kişilik ve Hatay Defne bölgesine 4 bin kişilik, aynı nitelikte ilave bir tesisin yapımına devam edildiği, bu çerçevede iki adet sağlık destek ünitesinin 1 tanesi Gaziantep Oğuzeli, diğeri de Hatay Kırıkhan ilçelerine planlandı.

Öğrenciler açılan çadır kentte hem barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılarken YKS ve LGS'ye yoğunlaştırılmış eğitim programlarıyla hazırlanma imkanları buluyor.

Törenin açılış konuşmasını yapan Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar, “NATO'nun sadece güvenlik krizlerinde değil doğal afetlerde de kabiliyetleri bu şekilde tescil edilmiş olmaktadır. NATO'nun ülkemize tahsis ettiği 8 bin kişilik çadır kent kapasitesinin bugün 2 bin 400'ünün açılışını yapıyoruz. Ayrıca İskenderun'da bin 600 kişilik çadır kent kurulma çalışmalarımız son aşamaya gelmek üzeredir. Bunun yanında Defne'de de 4 bin kişilik çadır kent kurulumuna devam ediliyor. Yine sağlık üniteleri Sağlık Bakanlığımız tarafından koordine edilerek faaliyete başlamıştır. Çocuklarımız üzerinde depremin izlerini silmek, günlük hayat rutinlerine yeniden dönebilmelerini sağlamak, depremin etkileri nedeniyle eğitim öğretimde yaşanan aksamaları nedeniyle çocuklarımızın bir an önce eğitime dönmelerine imkan vermek devletimizin önemli önceliği olmuştur. Eğitim sisteminde meydana gelen kesintilerin süratle giderilmesi amacıyla 2 bin 400 kişilik çadır kent yaşam alanı ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin konaklamaları ve eğitim görmeleri için planlanmış, okul ve derslik olarak Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsis edilmiştir” dedi.

“Türkiye'nin bu yaraları sarma çabaları takdire şayan”

Törende konuşan Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Christopher Gavoli, Türk hükümetinin deprem sonrası yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsederek, "10 hafta önce Türkiye iki felaketi yaşadı. Bugün görme şansı bulduğumuz bu tahribat çok üzücü. Türkiye'nin bu yaraları sarma çabaları takdire şayan. Bir ekip olarak ‘hepimiz birimiz için' anlayışıyla çalışıyoruz. NATO sahra hastaneleri personelini seferber etmiştir. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şeyleri seferber edeceğiz. Türkiye'nin de bu ittifak içindeki gayretlerini takdir ediyoruz. Bizim sıramız gelmişken yaptıklarımızla mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Devletimiz yalnız değildi 85 milyon da devletimizin yanına koştu”

Devlet ve vatandaş iş birliğiyle yaraları sardıklarını ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “12 vilayetimiz buna etkilendi. 13-14 milyon civarında vatandaşımız bundan etkilendi. Devletimiz ilk andan itibaren, devletimiz ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Devletimiz ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Vatandaşımız yalnız değildi, devletimiz vatandaşımızın yanına koştu. Devletimiz yalnız değildi 85 milyon da devletimizin yanına koştu. 6-7-8 Şubat'ta biz buraya trafiği yasakladık. Bu Ankara'da İstanbul'da yanlış anlaşılmalara sebep oldu. ‘Biz buradan yardım göndermek istiyoruz fakat Hatay bunu kabul etmiyor' Hayır sebep o değil. Sebep trafik yürümez oldu. Bir anda asil Türk milleti depremzede vatandaşlarımızın yanına koşabilmek için ne buldularsa tırlarla buralara gönderdiler” diye konuştu.

“05.45'te de ilk arama kurtarma timi 2. Ordu Karargahı kapısından çıktı”

Depremin ilk saatlerinden itibaren Mehmetçiğin arama kurtarma faaliyetleri için sahada olduğunu ifade eden Akar, “Çok büyük işler yapıldı. 15 bin kamyon enkaz taşınıyor günde. Gerçekten büyük bir fedakarlık var. Burada devletimiz vatandaşımız bu hizmetleri yaparken Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Bazı arkadaşlarımız terlikle, bazı arkadaşlarımız pijamayla kendilerini enkazdan kurtardıktan sonra hemen birliğinin başına koştu. Birliklerini derlediler toparladılar. Ve gerekli yardımı yapmak için gayret gösterdiler. 2. Ordu Komutanımız depremin olduğu andan itibaren saat 04.45'te, yarım saatten kısa bir sürede masasındaydı. Süratle raporları almaya başladı. 05.45'te de ilk arama kurtarma timi 2. Ordu Karargahı kapısından çıktı. Onun video kaydı da var. Bu da insanların bazı sorularına cevap oldu” dedi.

İhtiyaçların karşılanması amacıyla deprem bölgesine deniz ve hava koridoru kurulduğunu söyleyen Bakan Akar, “Mehmetçik bu konuda çok azimli ve kararlı. Bu arada hava ve deniz kuvvetlerimiz hava ve deniz koridoru kurmak suretiyle batıdan doğuya doğru deprem bölgesine doğru arama kurtarma timlerini getirdiler. Deniz yoluyla büyük iş makinelerini İzmir'den, Antalya'dan, Mersin'den almak suretiyle bölgeye taşıdılar. Daha sonra da hasta ve yaralılarımızın tedavisi için onlardan da acil olanları batıya taşımak için gemilerimizi kullandık. Bu süreç devam etti devam ediyor. Biz bu hava koridoru kurduğumuzda kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ile diğer taraftan dost ve müttefiklerimizin, başta Amerika olmak üzere helikopter ve uçak katkılarını da unutmayacağız” dedi.

"Bulunduğumuz yerdeki kampüsle bin 600 kişilik kampüs gerçekten bir eğitim öğretim aurası oluşacak"

Öğrencilerin hem barınma hem beslenme gibi ihtiyaçların açılışı yapılan tesisle karşılanacağını söyleyen Bakan Akar, “Bu eser gerçekten önemli bir eser haline geldi. Her şeyiyle imkan sağlandı. Bu konuda çok yapıcı bir işlem oldu. 8 bin kişilik özellikle öğrenci camiamız için bir barınma alanı ortaya çıktı. Buradaki hayatın sürdürülmesi için bunun önemli bir etken olacağını katkı sağlayacağını görüyoruz. Bu eğitim kampüsünün burada bulunduğumuz yerdeki kampüsle bin 600 kişilik kampüs gerçekten bir eğitim öğretim aurası oluşacak. Öğrencilerimizin barınma, beslenme, yaşam koşulları sıkıntısı yaşamadan hayatlarına devam etmek. Tek amaçlarının da eğitime devam etmek olacakları şeklinde bir düzen kurulmuş oluyor. Bizim bir taraftan orta öğretim öğrencilerimiz var. Üniversite hazırlık kurslarımız var. Hepsini çok kısa zamanda yapmak fırsatı bulacağız” diye konuştu.

Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının tesisin kurulmasında büyük bir destek sağladığını söyleyen Akar, “Bu olayların gelişmesinde İçişleri Bakanımızın, Milli Eğitim Bakanımızın özellikle katkısı var. Milli Eğitim Bakanımız bu konuda her türlü desteği sağlıyorlar. Buradaki idari problemlerimizi gideriyorlar. Bu imkanları en etkin şekilde kullanarak gençlerimizin geleceğini en etkili şekilde destek olmak. En büyük yatırım gençlere yapılan yatırımdır. Gençlerimizin eğitim öğretimi de çok önemlidir. Bunu sağlayabilmek için elimizden ne geliyorsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da eksikleri gidermeye hazırız” dedi.

"Yapılması gereken ne varsa gece gündüz çalışıyoruz"

Bakan Akar sözlerini bu cümlelerle sonlandırdı:

“NATO büyük ve güçlü bir savunma örgütüdür. Türkiye de bu ittifakın etkin ve saygın bir üyesi. 70 yıldan fazla bir süredir bu teşkilatın üyesiyiz. Burada bize verilen görevleri yapıyoruz. NATO sadece savunma, askeri bir örgüt değil aynı zamanda insani yardım konusunda ne kadar etkili olduğunu da şu an içinde bulunduğumuz tesisle gördük. İnşallah ihtiyaç olmaz, fakat ihtiyaç olursa sadece Türkiye'de değil dünyanın herhangi bir yerinde bir sıkıntı meydana geldiğinde NATO'nun bu yönde olduğunu bilelim. Burada zor günlerde dayanışma önemli. Bugünlerde beraber olmak, iş birliği ve dayanışma çok çok önemli. Bunu da bütün müttefiklerimizden gördük. NATO'dan gördük. Bu da bizim için müteakip safhalardaki çalışmalarımız için bir motivasyon olacak. Yaşadığımız bu felaketin yaralarının sarılmasını dayanışma içinde yapacağız. Sadece çadır, eğitim, öğretimle bu iş bitmiyor. Yapılması gereken ne varsa gece gündüz çalışıyoruz.”

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle Bakan Akar ve beraberindekiler tesisi inceledi.