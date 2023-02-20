Antakya'da 2 bin metrekare alana konteyner hastane kuruluyor

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 bin metrekare alana 54 yatak kapasiteli konteynerlerden oluşan hastane kuruluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akın, ”Bu bir sahra hastanesi değil bildiğiniz hastane, sadece konteynerden inşa edilmiş bir hastane” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem felaketinde en çok etkilenen yerlerden birisi de Hatay'ın Antakya ilçesi oldu. Birçok yapının yıkıldığı ve zarar gördüğü depremde, hastaneler de yıkıldı. Bunun üzerine bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antakya ilçesine 2 bin metrekare alan üzerine 54 yatak kapasiteli, içerisinde ameliyathane, yoğun bakım, acil ünitesi olan ve kadın doğum, çocuk, dahiliye branşları ile diş polikliniği olan konteyner hastane yapımına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, ”Bu bir sahra hastanesi değil bildiğiniz hastane. Sadece konteynerden inşa edilmiş bir hastanede. Bu bölgede çok ciddi bir hastane ihtiyacı olacak. Antakya ilçesi sınırlarındayız ama yan taraf Defne ilçesi. Hem Defne hem de Antakya ilçesine hizmet edecek çok hızlı bir şekilde kurulmuş olan hastane olacak. Zemin çalışmalarını, alt yapı çalışmalarını, buranın lojistiğini tamamen büyükşehir belediyemiz üstlendi. Konteynerler, hastanenin içinde kullanılacak olan aletler Fransa ve Almanya'daki MÜSİAD tarafından tedarik ediliyor. Aynı zamanda Amerika'daki bir başka yardım organizasyonu ise buranın tıbbi medikal malzemelerinin desteğini sağlayacak” diye konuştu.

“Hastanenin yanında 450 ailenin yaşayacağı konteyner kent kurulacak”

Başkan Büyükakın, ”Toplam kullanım alanı önündeki otoparkıyla birlikte 8 dönüm civarında olacak ama alanın tamamı 35 dönüm. Kalan kısımlara ise 1+1'lik konteynerler yerleştirilecek. Şöyle ki girişte bir salon yanında mutfak, banyo ve bir oda şeklinde 21 metrekarelik konteynerden evler yapılacak depremzedelerimiz için. Alanın toplamına 450 civarı konteyner yerleştirilecek. Hastanenin hemen yanında da 450 tane ailenin yaşadığı konteyner kent kurulacak” dedi.

“Çöp toplama ve ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor"

Hayatın içinde olan şeylerin normale döndüğü zaman hayatın normale döneceğini ifade eden Başkan Büyükakın, ”Şu anda Gebze Belediyemizin koordinesinde hem merkezde hem de ilçelerde çöp toplanmaya başladı. İlaçlama faaliyetleri yürütülüyor. Su kanal işlerinin ayağa kaldırılması zannediyorum ki 1 ay gibi bir zaman alacaktır. Ama tabii ne kadar bir hasar oluştu şuan görülemiyor. Tecrübeyle, tahminle söylediğimde buranın alt yapısını, su şebekesinin ayağa kaldırılması tahmin ediyorum minimum 1 ay ama hasar büyüklüğü fazla ise 2 ay gibi bir zaman alabilir” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın, ”Onun dışında elektrik hatları özellikle ana güzergahlarda devreye alınmaya başlandı. Dün gece şehrin bazı caddelerinde aydınlık vardı. Karanlık olan gecelerden aydınlık olan gecelere dönüldü. Bu hayatın normalleşme süreci. Çadır kentlerde başlayan yaşam, çadır kentin kalan alanında 500 tane konteyneri oraya yerleştirdikten sonra çadırdakileri konteyner kente alacağız. Çadırları kaldırıp o alana tekrar konteyner kuracağız. Çadır kentte gördüğünüz alanda bin konteyner olacak. Onlar da 1+1 olacak” şeklinde konuştu.