İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antakya'da 950 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Üzümdalı Mahallesinde S.A'ya ait eve baskın düzenledi. "Divit" isimli tütün tespit köpeğinin de katıldığı aramada, 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gözaltına alınan S.A, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.