Antakya'da anız yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan anız yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde otluk alanda meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ilerleyen saatlerde de devam etti.