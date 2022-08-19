İhlas Haber Ajansı

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Antakya'da parklar yenileniyor

Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan tüm parkları yeniliyor.


Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre parklarda hasar gören kent mobilyaları, çöp kovaları, oyun grupları, fitness aletleri, aydınlatma ve sulama sistemleri onarılıyor, boyanıyor, ihtiyaca göre yenisi ile değiştiriliyor.


Yürütülen hizmet programı çerçevesinde son olarak, Küçükdalyan Mahallesi, Bohşin Parkı, Altınçay Mah. Şehit J. Er Sedat Ölmez Parkı, Akasya Mahallesi Sedat Gürbüz Parkı, Aksaray Mahallesi Cemil Şensöz Parkı, Akasya Parkları, Aksaray Parkı, 2. Etap TOKİ Farklı Yaşam Sitesi önü, Suvatlı Parkı ve Kuyulu Parkı, Şehit Piyade Er Mehmet Günay Parkı'nda çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.

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