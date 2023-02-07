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Antalya itfaiyesi Hatay'da enkazdan bir bebeği kurtardı

HATAY (İHA) – Türkiye’yi sarsan depremlerde Hatay’da enkaz altında kalan bir kız bebek, Antalya itfaiyesi tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

HATAY (İHA) – Türkiye'yi sarsan depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir kız bebek, Antalya itfaiyesi tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. Depremin ikinci gününde itfaiye ekipleri, Hatay'da bir enkazda gerçekleştirdiği çalışmalarda umut verici bir kurtuluşa imza attı. Enkazın altında soğuk havaya rağmen yaşama tutunmayı başaran kız bebek Antalya itfaiyesi tarafından enkazdan çıkarıldı.

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