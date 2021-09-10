İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'dan cezaevinden kaçan firari Hatay'da yakalandı

Antalya’da cezaevinden kaçan firar eden şüpheli Hatay’da yakalandı.

Antalya'da cezaevinden kaçan firar eden şüpheli Hatay'da yakalandı.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Antalya Cezaevinden firar ettiği tespit edilen ve hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşen hapis cezası ile hükümlü veya tutuklunun kaçması ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından yakalama kararı bulunan T.T. isimli şahıs, Hatay'da yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanan firari sevk edildiği adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.