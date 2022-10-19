AOSB, Ar-Ge ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşmasına öncülük ediyor

Bu çerçevede, AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ar-Ge/Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu'nun 7'nci toplantısı Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen toplantıya; bölgede faaliyet gösteren ve AR-GE ve Tasarım Merkezleri bulunan firmalar ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim DAL, AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzmanı Özkan Özbek, AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzmanı E.Esin Sevgi, AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzmanı Ali Can Özdoğan, Proje Destek Ofisi Proje Uzman Yardımcısı Gamze Gülen katıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tolga Depci ve İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Levent Cenk Kumruoğlu'nun katılımı ve ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda; AGTM Firmalarından BOSSA, Ulusoy Tekstil, Temsa, Makinsan, Beta Trafo, Çukurova Silo, Barış Teknolojik, Beta Gıda, Tezkim, Abdioğulları AR-GE'den toplam 28 firma yetkilisi ile istişarede bulunuldu.

Yeni fikirlerin ortaya çıkması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, merkezler arası işbirliğinin güçlenmesi, yeni kurulacak olan merkezlere öncülük edilmesi, mevcut merkezlerin niteliğinin geliştirilmesi ve bölgeden çıkan katma değerli ürün sayısının artırılması konuları üzerinde duruldu.

Oldukça verimli geçen toplantı sonrasında AOSB Bölge Müdürlüğünü temsilen İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'ye teşekkür edilerek günün anısına saat hediye edildi.

Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, AOSB AGTM İstişare Kurulu toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, AOSB Bölge Müdürlüğü ve bölgede yer alan sanayiciler ile her türlü iş birliği çalışmalarına açık olduklarını dile getirdi.