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Apartmanda yangın paniği

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde apartmanın 5.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde apartmanın 5. katında yangın çıktı. İçeride bulunan engelli şahıs vatandaşlar tarafından giriş kapısı kırılarak çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Bölükbaşı Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın 5. katında aniden dumanlar yükselmeye başladı. Apartman ve çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yangın esnasında içeride mahsur kalan C.Y. (54) adlı engelli şahıs dairenin giriş kapısı kırılarak dışarı çıkartıldı. Dumanlardan etkilenen şahsa 112 sağlık ekipleri müdahale etti.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında mutfakta bulunan bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

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