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Ara yoldan kontrolsüz çıkan pikap, minibüsü devirdi

Hatay’ın Antakya ilçesinde kontrolsüz şekilde ara yoldan ana yola çıkan pikap, minibüse çarptı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrolsüz şekilde ara yoldan ana yola çıkan pikap, minibüse çarptı. Devrilen minibüsün sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, ilçeye bağlı Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Ö. kontrolündeki pikabın ara yoldan ana yola bir anda çıkması sonucu ana yolda ilerleyen M.U.A. kontrolündeki 01 CRU 28 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsün sürücüsü M.U.A., kazayı yara almadan atlattı.


Kaza sonrası ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yola atlayan pikabı gören, minibüs sürücüsünün direksiyonu sola kırsa da kazadan kaçamadığı görüldü.


Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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