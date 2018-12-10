Aracın motoruna sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Hatay'da bir aracın motor kısmına sıkışan yavru köpek kurtarıldı.

Olay, merkez ilçe Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aracının içerisinden ses geldiğini fark eden Tayfun Çakmak, kaputu açtığında yavru bir köpekle karşılaştı. Köpeğin motor kısmına sıkıştığını fark eden sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren uğraşların ardından yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek, itfaiye ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.