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Araçta mahsur kalan Suriyeli sığınmacılar kurtarıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde su birikintisindeki araçta mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu 10 Suriyeli sığınmacı, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde su birikintisindeki araçta mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu 10 Suriyeli sığınmacı, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazkeli Mahallesi'nde seyir halindeki minibüs su birikintisine girince, 10 Suriyeli sığınmacı, aracın içerisinde mahsur kaldı. Sığınmacılar 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, içerisinde çocukların da bulunduğu 10 sığınmacıyı, mahsur kaldıkları minibüsten kurtardı.


Araç içerisinden çıkartılan Suriyeli sığınmacılar, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

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