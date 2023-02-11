Arama kurtarma köpeği Tetik tek başına Samandağ'da 15 can kurtardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan depremde enkaz altında kalanları arama çalışmaları gönüller tarafından getirilen arama kurtarma köpeği ile devam ediyor.

Samandağ ilçesinde ilk günden beri tek başına enkaz çalışmalarına katılan arama kurtarma köpeği "Tetik'' ekiplerin hummalı çalışmalarında büyük rol oynadı. İlçe genelinde 80 enkaza bakan "Tetik'' 15 insanın hayata tutunmasını sağladı.