"Ares" denizde boğulduğunu sandığı kişiyi kurtardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Ares" adlı köpek, denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini sandığı kişiyi suya girerek kurtardı.

İlçeye bağlı Çevlik sahilinde, denizde yüzen kişinin boğulduğunu sanan "Ares" adlı köpek denize atlayarak ağzıyla elinden yakaladığı şahsı kurtarmaya çalıştı. Köpeğin yaptığı hareket görenleri hayretler içinde kaldı.

Köpeğin sahibi Serhat Delioğlu, "Hayvan sevgi dolu bu hayvanların tek istediği sevgi. Ares, sevgiden kaynaklı birazda sağa sola ilgisi ve çok oyuncu hayvan. Bir şeyi gördüğü zaman genellikle iç güdüsel olarak birazda eğitime bağlı hemen hayvan koruma iç güdüsü oluyor. Bazen Ares durduk yere sahilden gelen pislikler oluyor onları kendi kendine biz bir şey demeden gidip alıp çöpün yanına bırakıyor. Eğitim dediğin sevgiden gelen istekleri hayvanın karşılık vermesi" dedi.